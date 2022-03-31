Команда по черлидингу и чир спорту из Владимира приняла участие в “Кубке Горького”. Соревнования проводились с 25 по 28 марта в Нижнем Новгороде. В юбилейном турнире приняли участие

Команда по черлидингу и чир спорту из Владимира приняла участие в “Кубке Горького”. Соревнования проводились с 25 по 28 марта в Нижнем Новгороде. В юбилейном турнире приняли участие команды из 25 регионов со всей России. Конкуренция большая, уровень всех команд на высоте. Но и наши ребята не лыком шиты. Подготовка к столь серьёзным соревнованиям велась