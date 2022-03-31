Владимирские школьники открывают свои двери для первоклассников. С первого апреля родители будущих школьников смогут записать их в первый класс. Напомним, сейчас приём проводится в два

Владимирские школьники открывают свои двери для первоклассников. С первого апреля родители будущих школьников смогут записать их в первый класс. Напомним, сейчас приём проводится в два этапа. Первый проходит с первого апреля по 30 июня. Для детей имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Второй этап