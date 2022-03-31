Белый дом вводит дополнительные меры поддержки рынка труда.

Власти Владимирской области прогнозируют, что в 2022 году количество безработных вырастет до 17 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения.По мнению чиновников, доля владимирцев, не обеспеченных вакансиями не должна вырасти более чем на 1,7%. На фоне таких «перспектив» ведомство разработало меры поддержки.«Для организации превентивных мер в условиях санкций планируется заняться сбором информации об увольнении сотрудников и введении режимов неполной занятости. Необходимо на ранней стадии выявлять проблемные категории граждан с высоким риском и с первых недель вовлекать их в активный поиск работы», - гласит департамента.В 2021 году по сравнению с предыдущим годом уровень безработицы упал с 5,5% до 3,9%. В 2021 года на учете в Центрах занятости состояли 24 954 безработных, а на 1 января текущего - 5 634 человека. Однако снизилось и количество вакансий - с 20 тысяч до 16,6. Сейчас на «бирже» труда стоят порядка 5000 владимирцев.При этом с начала года почти вдвое увеличилось количество работников, которые трудятся в формате неполной занятости. Аналогичная история и с теми, кто находится под риском сокращения. Если на 1 января предприятия готовились уволить 200 человек, то сейчас почти 500.«Среднегодовая численность безработных в 2022 году прогнозируется на уровне 17 тысяч граждан. Уровень безработицы достигнет 2,4%», - пишут власти.Для сокращения числа нетрудоустроенных ЦЗНы предлагают пройти профориентацию и стажировку. Вдобавок вводятся дополнительные мероприятия, направленные на снижения социальной напряжённости. Они подразумевают финансовую поддержку работодателей, которые готовы взять людей на временные и общественные работы. На эти цели выделено 230 млн рублей.Белый дом также займётся организацией профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Финансирование составит 71 млн рублей.Добавим, что во время одной из волн ковида количество безработных 24 тысяч человек. Благодаря усилиям департамента труда, в 2021 году удалось справиться с ситуацией и серьёзно сократить численность неработающих граждан. Судя по всему, в 2022 году ведомству предстоит повторить успех.