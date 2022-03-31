Белый дом вводит дополнительные меры поддержки рынка труда.
Власти Владимирской области прогнозируют, что в 2022 году количество безработных вырастет до 17 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения.
По мнению чиновников, доля владимирцев, не обеспеченных вакансиями не должна вырасти более чем на 1,7%. На фоне таких «перспектив» ведомство разработало меры поддержки.
«Для организации превентивных мер в условиях санкций планируется заняться сбором информации об увольнении сотрудников и введении режимов неполной занятости. Необходимо на ранней стадии выявлять проблемные категории граждан с высоким риском и с первых недель вовлекать их в активный поиск работы», - гласит департамента.
В 2021 году по сравнению с предыдущим годом уровень безработицы упал с 5,5% до 3,9%. В 2021 года на учете в Центрах занятости состояли 24 954 безработных, а на 1 января текущего - 5 634 человека. Однако снизилось и количество вакансий - с 20 тысяч до 16,6. Сейчас на «бирже» труда стоят порядка 5000 владимирцев.
При этом с начала года почти вдвое увеличилось количество работников, которые трудятся в формате неполной занятости. Аналогичная история и с теми, кто находится под риском сокращения. Если на 1 января предприятия готовились уволить 200 человек, то сейчас почти 500.
«Среднегодовая численность безработных в 2022 году прогнозируется на уровне 17 тысяч граждан. Уровень безработицы достигнет 2,4%», - пишут власти.
Для сокращения числа нетрудоустроенных ЦЗНы предлагают пройти профориентацию и стажировку. Вдобавок вводятся дополнительные мероприятия, направленные на снижения социальной напряжённости. Они подразумевают финансовую поддержку работодателей, которые готовы взять людей на временные и общественные работы. На эти цели выделено 230 млн рублей.
Белый дом также займётся организацией профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Финансирование составит 71 млн рублей.
Добавим, что во время одной из волн ковида количество безработных 24 тысяч человек. Благодаря усилиям департамента труда, в 2021 году удалось справиться с ситуацией и серьёзно сократить численность неработающих граждан. Судя по всему, в 2022 году ведомству предстоит повторить успех.