Об уникальной возможности подготовиться к олимпиадам- Вера Куликова. Эти каникулы для 50 одаренных...

Об уникальной возможности подготовиться к олимпиадам- Вера Куликова.Эти каникулы для 50 одаренных ребят из 14 школ Владимира станут «олимпийскими». В Педагогическом институте ВлГУ готовят школьников к Всероссийской олимпиаде по биологии, химии, физике, математике и информатике. Университет реализует проект при поддержке управления образования города Владимира.Марина Артамонова, директор Педагогического института ВлГУ:- Здесь университетские преподаватели самые лучшие, зачастую являющиеся членами жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, других Всероссийских олимпиад. Они знают как готовить детей, к каким испытаниям, как лучше дать им материал.Родители оплачивают лишь 20 процентов стоимости путевки. Это всего 490 рублей. Всё остальное — за счёт города. В стоимость входит обучение, двухразовое питание, досуг. Программа занятий насыщенная. Ребята углубленно изучают школьные предметы. А еще знакомятся с ведущими научными школами и лабораторным комплексом Института прикладной математики, физики и информатики и Института биологии и экологии.Александра Харченко, ученица 11 класса школы № 2 г. Владимира:- Здесь могут дословно все дословно объяснить, в том числе и задания ЕГЭ, могут показать как не только решать задания,а именно подход к решению задания, то есть мыслить немного иначе, никак нас учили в школе по какому-то алгоритму , а именно как учить в институте. То есть здесь более высокий уровень.Школьники получают здесь не только теоретическую подготовку, но и практическую, экспериментальную. Десятиклассница Вероника Куркина увлекается химией и планирует заниматься этой наукой и в будущем. Говорит, в восторге от лаборатории. Здесь можно поработать с микроскопом, провести опыты и обсудить результаты с педагогом.Вероника Куркина, ученица 10 класса школы № 25 г. Владимира:- Мне было интересно сюда пойти, узнать, попрактиковаться, получить осадки, изучить качественные реакции. Химия-наука будущего и это к тому же пригодиться на экзамене.Осенью в лагере дневного пребывания ВлГУ пройдут сразу три смены. В планах Владимирского госуниверситета – открытие Школы возможностей для талантливых детей.Вера Куликова, Семен Карпов."Вести-Владимир"