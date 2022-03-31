Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской...

Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Андрей Александрович Ялин и первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин проведут совместный прием граждан в прокуратуре города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 9. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Прием граждан состоится 6 апреля 2022 года с 9 до 12 часов.Предварительна запись по телефонам: 8 (4922) 32-24-02, 32-38-33.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/