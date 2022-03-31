«Дом Мусатова» во Владимире включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом...

«Дом Мусатова» во Владимире включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.По имеющимся архивным сведениям дом построен в 1870 г. крестьянином А.А.Поленовым. Следующий владелец крестьянин М.М.Чирин в 1880-х гг. держал при доме постоялый двор. В 1895 г. владельцем дома становится Павел Михайлович Мусатов, занимавшийся торговлей мануфактурным и меховым товаром.В «Списке домов и улиц г. Владимира» от 1899 г. на ул. Царицынской, 13 (с 1923 г. – ул. Ленина, с 1967 г. – ул. Гагарина) значится угловой полукаменный дом Мусатовой. Здание сохранило традиционную для провинциальных городов конструкцию полукаменного жилого дома. В 1929 г. дом был муниципализирован и стал коммунальным жильем.Дом связан с именем революционного поэта Александра Безыменского, семья которого проживала в доме Мусатовых в начале XX в.Александр Безыменский - активный участник революционных событий, один из организаторов первых союзов молодежи в Петрограде и Москве, редактор газеты "Красная молодежь", комсомольский и партийный работник на самых разных постах, автор знаменитых слов песни «Молодая гвардия», ставшей неофициальным гимном комсомола и давшей имя издательству, журналу, литературной группе и организации подпольщиков Краснодона.На основании заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, по результатам научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Инспекции, принято решение о включении объекта «Дом Мусатова» (г. Владимир, ул. Гагарина, д. 15) в перечень выявленных объектов культурного наследия.В соответствии с действующим законодательством в отношении выявленного объекта культурного наследия будет организована государственная историко-культурная экспертиза, по итогам которой будет определена историко-культурная ценность объекта.Фото: https://giookn.avo.ru/