В 18:33 30 марта 2022 года во Владимире на улице Красноармейская произошел пожар в многоквартирном...

В 18:33 30 марта 2022 года во Владимире на улице Красноармейская произошел пожар в многоквартирном жилом доме №44.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдался дым с 3-го этажа дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. В результате пожара пострадало имущество комнаты. Эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/