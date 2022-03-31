В среду, 30 марта, во Владимире произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Красноармейская. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент

В среду, 30 марта, во Владимире произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Красноармейская. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым с 3 этажа дома. Сотрудники МЧС сформировали 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на площади 5