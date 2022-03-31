Во Владимире начинается сезон ремонта дорог. В этом году на эту цель выделено 250 миллионов...

Во Владимире начинается сезон ремонта дорог. В этом году на эту цель выделено 250 миллионов рублей.Ремонту подлежат тротуары, дорожные ограждения, пешеходные переходы. Самые масштабные работы планируются на улицах Добросельской, Большой Нижегородской и в микрорайоне Юрьевце.Уже заключены муниципальные контракты, скоро будут объявлены торги по ещё одному объект. Работы начнутся уже 1-го апреля, сообщают в администрации областного центра. Город будет вести контроль за ремонтом, с привлечением депутатов горсовета, экспертов и активистов. По информации пресс-службы горадминистарции, на дорогах, отремонтированных по нацпроекту в прошлом году дефектов нет.В ближайшее время проверку пройдут все участки улично-дорожной сети города.