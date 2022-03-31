Почетным знаком Посол культуры Союза женщин России во Владимире сегодня наградили...

Почетным знаком "Посол культуры Союза женщин России" во Владимире сегодня наградили представительниц регионов Центрального федерального округа.Награду владимирскому лауреату- Елене Липатовой, завотделом областной научной библиотеки вручила Екатерина Лахова, председатель российского "Союза женщин".Торжественная церемония открыла двухдневную работу "Школы гражданской активности". На форуме обсуждают реализацию всероссийского проекта "Культура для школьников". Это погружение детей и подростков в культурное пространство страны .Екатерина Лахова, председатель "Союза женщин России":- Я как-то помню послание было Президента. И вот одно из посланий он начал с культуры духовности. И он сказал, что никогда у нас не будет успешных экономических преобразований, если культура и духовность у нас будет на втором плане.