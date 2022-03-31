Во Владимире произведут корректировку платы за отопление по итогам 2021 года. Она будет отображена в квитанции за март отдельной строкой. Как уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», ..

Во Владимире произведут корректировку платы за отопление по итогам 2021 года. Она будет отображена в квитанции за март отдельной строкой.Как уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», уточнение сумм коснётся владимирцев, которые платят за тепло в течение всего года равными долями и чьи дома оборудованы счетчиком.Во Владимире корректировка будет проведена для 682 многоквартирных домов. Для 72 МКД будет выполнен перерасчет в сторону уменьшения платы. Жителям 610 многоэтажек доначислят 135,87 млн рублей.Клиентам, у которых рост платежа за теплоснабжение вырастет более чем на 25%, будет предоставлена рассрочка. Для её получения необходимо подать заявление в ближайший офис ресурсоснабжающей организации.«Отметим, что размер корректировки зависит от объёма тепловой энергии, потребленного многоквартирным домом в прошлом году. На него влияют температура окружающей среды, продолжительность отопительного периода, а также особенности отопительной системы дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы», - уточнили энергетики.Подробный расчёт по каждому дому будет предоставлен в ГЖИ, мэрию Владимира, управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам.