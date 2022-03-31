Во Владимирской области организовано медицинское сопровождение вынужденных переселенцев. В центре...

Во Владимирской области организовано медицинское сопровождение вынужденных переселенцев. В центре внимания - и вакцинация их против ковида. Об этом сегодня рассказали на традиционном брифинге.Как отмечают в облздраве, сведения о заболевших, которые прибывают в область, передаются сразу же. Пассажиры спецсоставов проходят медицинский осмотр по пути, в Петушках. И во Владимире службы уже владеют информацией, какая медпомощь нужна людям. При наличии медицинских показаний людей госпитализируют. В течение суток все вынужденные переселенцы проходят ПЦР-тестирование. Узкие специалисты проводят консультации. В пунктах временного размещения сейчас порядка тысячи человек. Из-за ковида госпитализация потребовалась 116 переселенцам, в том числе 39 детям и беременной. Часть вынужденных переселенцев уже прошла добровольную вакцинацию против коронавируса.Татьяна Сорокина, начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения Владимирской области:- За каждым пунктом временного размещения граждан закреплена определенная медицинская организация, сотрудники которой в течение суток выходят на место, осматривают граждан, берут у каждого из них мазок на новую коронавирусную инфекцию, оказывают им неотложную помощь, организуют им консультацию узких специалистов и при необходимости госпитализацию в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области. Вся эта помощь оказывается на бесплатной основе.Уровень заболеваемости в регионе снижается. По данным на 31 марта, во Владимирской области лабораторно подтверждены 132 новых случая коронавируса. В больницах действуют 1127 ковидных коек. Сейчас только 9 процентов ПЦР-тестов дают положительный результат. А вот ещё месяц назад этот показатель составлял 53 процента. Регион возвращается к оказанию плановой медицинской помощи. Масочный режим продолжает действовать в общественном транспорте.