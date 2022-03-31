137 рублей за килограмм. По такой цене торгуют сахарным песком в ряде территорий. О новых фактах...

137 рублей за килограмм. По такой цене торгуют сахарным песком в ряде территорий. О новых фактах "сахарной истерии" рассказали в администрации области.Почему "задран ценник"? Песок за 137 рублей обнаружен в населённых пунктах, которые обслуживаются потребительской кооперацией. В департаменте предпринимательства отмечают: в первую очередь, это связано с логистикой. В системе потребкооперации - 294 магазина. Достигнута договоренность о своевременной поставке сахара оптовиками в магазины Владкоопсоюза по фиксированной цене. Не выше 90 рублей за килограмм.Спрос постепенно снижается. По данным 20 марта, в торговых сетях и гипермаркетах в наличии было почти 72 тонны сахарного песка. Мониторинг торговых точек ведётся по поручению главы региона Александра Авдеева. В центре внимания - бакалея и овощи "борщевого набора". Сейчас в цене "подросли" капуста, морковь, свёкла и лук. Подорожание сезонное. Собственные запасы из урожая прошлого года закончились. Эти овощи приходится завозить из других регионов.