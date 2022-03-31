С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147321 владимирца.

Во Владимирской области на 31 марта выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 51 человека. Ещё 19 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Собинском, 2 - в Киржачском, 3 - в Камешковском, 4 - в Гороховецком, 1 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 7 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147321 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40283 заболевших во Владимире, 17369 - в Ковровском районе и 16135 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.