По состоянию на 31 марта в медорганизациях региона действуют 1127 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 31 марта в медорганизациях региона действуют 1127 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 33 процента из них занято (372), свободны 755 коек.134210 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 2051 человек.За период наблюдения в области отмечено 3355 летальных случаев, за сутки – 3 человека.Напомним, что 31 марта выявлено 132 новых заболевших коронавирусом, госпитализированы – 42 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/