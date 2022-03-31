В рамках данного мониторинга осуществляется контроль уровня подъема воды, а также оцениваются риски возможных деформации основных элементов и гидроузлов конструкций ГТС.

В целях обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Владимирской области в период весеннего половодья 2022 года специалисты ГБУ ВО «Экорегион» совместно с ГО ЧС организовали регулярный мониторинг объектов и прилегающих к ним территорий.В рамках данного мониторинга осуществляется контроль уровня подъема воды, а также оцениваются риски возможных деформации основных элементов и гидроузлов конструкций ГТС.Мониторинг во время весеннего половодья позволит предотвратить и не допустить возможные пагубные последствия разлива.Помимо мониторинга с 2022 года специалистами учреждения также осуществляются расчеты возможного вероятного вреда (с определением границ разлива) в случае аварии на гидротехническом сооружении.Данные расчеты помогут произвести объективную оценку рисков негативных воздействий на окружающую среду при возможных аварий сооружений.Так например, благодаря подобным расчетам было запланировано проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения в с. Богослово Суздальского района, которое является также и элементом дорожной сети данного населенного пункта.