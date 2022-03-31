Учреждение открылось посеёлке Илькино Меленковского района. Заключённые здесь могут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, иметь деньги.

Во Владимирской области появился новый исправительный центр на 100 человек. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН региона.Учреждение открылось посеёлке Илькино Меленковского района. Заключённые здесь могут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, хранить деньги.Перед вводом Центра в эксплуатацию сотрудники УИС провели обход помещений, проверили соответствие жилых их санитарным и строительным нормам, а также ознакомились с условиями проживания осужденных. В колонии оборудована кухня и зал для приема пищи, есть душевые и комната для стирки белья с установленными стиральными машинами.«Принудительные работы сочетают в себе элементы значительной свободы и одновременного надзора за поведением людей и отношением к труду. После отбытия одной трети назначенного срока, при отсутствии нарушений режима, человек может вернуться домой», - уточнили в ведомстве.Что касается занятости местных зэков, то гендиректор АО ПЗ «Илькино» Сергей Кострюков на базе своего производства готов обеспечить их рабочими местами.