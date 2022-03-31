3 апреля стартует всероссийская акция “10 тысяч шагов к жизни” приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов-популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная
<a href="https://33live.ru/novosti/31-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-projdyot-akciya-10-tysyach-shagov-k-zhizni.html" target="_blank">Во Владимирской области пройдёт акция «10 тысяч шагов к жизни»</a> - 3 апреля стартует всероссийская акция “10 тысяч шагов к жизни” приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов-популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная
[url=https://33live.ru/novosti/31-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-projdyot-akciya-10-tysyach-shagov-k-zhizni.html]Во Владимирской области пройдёт акция «10 тысяч шагов к жизни»[/url] - 3 апреля стартует всероссийская акция “10 тысяч шагов к жизни” приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов-популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная