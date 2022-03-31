3 апреля стартует всероссийская акция “10 тысяч шагов к жизни” приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов-популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная

3 апреля стартует всероссийская акция “10 тысяч шагов к жизни” приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов-популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. Ведь ходьба обладает оздоровительным эффектом и является профилактическим средством от болезней сердца и легких. В этом