Всего 9% ПЦР-тестов дают положительный результат на ковид. Месяц назад показатель составлял 53%.

Во Владимирской области сократили 800 коек для больных коронавирусом. Заболеваемость продолжает снижаться. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Официальный представитель ведомства добавила, что всего 9% ПЦР-тестов дают положительный результат на ковид. Месяц назад показатель составлял 53%.«С 4 апреля хирургический корпус Областной клинической больницы, где ранее располагался ковидарий. В этот же день возобновят оказание плановой медпомощи во владимирской ГКБ №5 по профилям «терапия», «оториноларингология», «офтальмология» и «пульмонология», – подчеркнула Светлана Викторовна.Она в очередной раз призвала владимирцев привиться от опасной инфекции. На 31 марта первый этап иммунизации прошли более 647 тысяч жителей региона. Обе инъекции сделали свыше 624 тысяч человек, ревакцинировались - более 113 тысяч.