А сейчас к одному из главных событий этого вечера - прибытию очередного состава с вынужденными...

А сейчас к одному из главных событий этого вечера - прибытию очередного состава с вынужденными переселенцами из народных республик Донбасса и Украины. Он - уже четвертый по счёту. Большая часть пассажиров - дети. Тех, кто прибыл ранее, уже устроили в школы. Как проходят первые учебные дни? Из Собинского района - Юлия Шувалова.Эти дети не открывали учебники месяц. Со дня начала специальной операции по защите Донбасса. Для девятиклассницы Олеси Заводиной из Мариуполя сегодня первый учебный день. Вместе с другими детьми из пункта временного размещения "Олимп" она едет учиться в Ставровскую среднюю школу.Олеся Заводина, ученица 9 класса Ставровской средней школы:- Я очень волнуюсь. Не знаю, что будет, но, думаю, все будет хорошо.Вадим и Саша из Волновахи - брат и сестра. Девятнадцать дней они с родителями прятались в подвалах. Нацбаты удерживали людей. Семья Мороз пережила обстрелы и бомбёжки. Как только появилась возможность уехать, воспользовалась гуманитарным коридором, организованным российскими военными.Вадим и Саша Мороз, ученики Ставровской средней школы:- В дом снаряды попадали, мы прятались в более безопасном месте, там подвал был. Еда из запасов. Соления всякие. У кого гречка оставалась дома, варили на весь подвал.Ставровская школа приняла 22 ребенка разного возраста. От 1-го до 11-го класса. Для ребят в учебном заведении организовано бесплатное горячее питание. Многие уже записались в спортивные секции, музыкальную и художественную школы. По словам психолога Светланы Лукьяновой, на новом месте дети освоились быстро.Светлана Лукьянова, психолог, учитель биологии и химии:- Дети не говорили о проблемах психологического дискомфорта, они говорили: "Привези мне батарейки", "А у меня вот столько было кукол... Как же я теперь без кукол?". Их интересовали больше материальные вопросы. Дети привыкают быстрее и проще адаптируются. Со взрослыми пришлось поработать.Детям предстоит разобраться со школьной программой, она отличается от прежней. Как отмечают учителя, у большинства сложности с русским языком. Им его не преподавали. Они хорошо говорят по-русски, но вот в чтении и написании проблемы.Анна Мостепанова, ученица 7 "В" класса Ставровской средней школы:- Геометрия, не все слова понятные, потому что очень резко перешла с украинского на русский.Катя Пархоменко, ученица Ставровской средней школы:- У меня по русскому не получается писать и по математике тоже.Учителя проводят для детей переселенцев дополнительные занятия, чтобы они быстрее догнали сверстников. Детям пришлось привыкнуть и к новым оценкам. Прежде у них была 12-ти балльная система.Лариса Никишина, директор Ставровской средней школы:- Все проблемы будут решены. Самое главное - это индивидуальный подход, индивидуальная точечная работа, все будет хорошо. Конечно, мы благодарны и нашим ученикам, которые сами произвольно стали волонтерами. Они подружились, с ними занимаются, помогают им и в приготовлении домашних уроков.Всего в область прибыло около тысячи трехсот человек, из них четыреста шестьдесят шесть - дети. Благодаря гуманитарной помощи их обеспечили одеждой, ранцами, канцтоварами и учебниками.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области, руководитель оперативного штаба:- Уже 174 человека пошли в школы, 53 ребенка - в детские сады. Практически по всей территории Владимирской области такая практика. Изначально был расчет на то, чтобы адаптировать людей к нормальной жизни. Размещение детей шло в те учреждения, где есть свободные места для школьников и для дошкольников, мы не в ущерб плотности размещения. Исходили из того, что такие места есть, и там размещали.Регион готов принять еще около 400 вынужденных переселенцев. В администрации области подчёркивают: помощь окажут каждому.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"