За последние сутки во Владимирской области выявлено 132 случая заражения коронавирусом. Это на 11 меньше, чем накануне. Госпитализировано 42. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 132 случая заражения коронавирусом. Это на 11 меньше, чем накануне. Госпитализировано 42. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 147 321. В лидерах по приросту Владимир – 51 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 19. На третьем