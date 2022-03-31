Во Владимирской области задержали 34-летнего гражданина одной из сопредельных республик за попытку сбыта героина. Автомобиль такси, на котором он передвигался в качестве пассажира, был

Во Владимирской области задержали 34-летнего гражданина одной из сопредельных республик за попытку сбыта героина. Автомобиль такси, на котором он передвигался в качестве пассажира, был досмотрен оперативниками на автозаправочной станции в городе Киржач. Под сиденьем полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 372 свёртка с порошком белого цвета, а также два пакета, обмотанные изолентой с аналогичным