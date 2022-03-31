Родителей погружает в детство, а детям развивает воображение. Сказки из чемодана - проект Ирины...

Родителей погружает в детство, а детям развивает воображение. Сказки из чемодана - проект Ирины Пономаревой. На этот раз с гастролями во владимирский социально-реабилитационный центр Владимира, куда попадают дети из трудных семей. Репортаж Анастасии Сахаровой.На сцене домашнего театра из чемодана - чешская сказка "Лесная дева". Марионетки - тонкая работа художников и кукольников. А каркас театра создан по чертежам Ирины. Декорации - копия реальных картин, которые использовались в чешских спектаклях 150 лет назад.- Что? Ты беспокоишься, справлюсь ли я ? Конечно, справлюсь. Знаешь, я когда танцую, у меня руки сами всю работу делают. Я даже не замечаю, как это происходит.Прага, по словам Ирины - кукольная европейская столица. Куклы там живут повсюду. Именно оттуда сказочница и привезла идею мини-барочного театра для детей. Сейчас в "чемоданном" репертуаре около десяти спектаклей.Ирина Пономарева, автор проекта «Сказки из чемодана»:- В Чески Крумлове до сих пор есть такой театр.Но он большой. Там 16 или 12 таких рядов декораций. И они меняются в течение нескольких секунд несколькими мастерами. В общем, это фееричная штука!В сентябре проект получил президентский грант на продвижение домашнего театра во Владимирской области. Запланировано 18 поездок. Библиотеки, школы, интернаты. В социально-реабилитационном центре живут около 20 детей. И попадают они сюда из семей группы риска. Поэтому ребятам особенно нужны добрые сказки со счастливым концом.Рамиль Другов:- Смысл сказки - жить, веселиться, танцевать.. Чтобы жить веселее!Аркадий Тимин:- Девочка могла и петь и танцевать, и никто так не мог больше. И к ней пришла лесная фея, и помогла это исполнить.Самому младшему в центре - три года , старшему - 16. Живут как в большой семье. Учатся дружить, любить и помогать друг другу.Татьяна Мачинскене, заместитель директора владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Во многих семьях они либо просто воспитываются одни, либо просто не видят образцов взаимопомощи, уважения, поддержки. И здесь они на самом деле наши помощники.После спектакля каждый пытался заглянуть в закулисье. Мальчиков особенно заинтересовала техническая часть.Данила Блинов:- Здесь есть большая сцена, декорации, куклы-марионетки, ими можно управлять.Воспитанники центра попробовали себя и в роли мастеров. Для самой простой куклы на ниточках достаточно уметь складывать бумагу гармошкой.Юля Знаенкова:- Надо приклеивать кучки и головы с бумбончиком. Можно и из обычной бумаги цветной. - А что у тебя в итоге получится?-Марионетка.Ирина тоже создает кукол для своего театра. Например, Кашпар или по-русски - Петрушка - дело рук сказочницы.- Я собрала механизмы внутри, я его полностью одела, я ему все прикрепила..Самое сложное марионетке - понять ее конструкцию.По словам Ирины Пономаревой, в барочный театр невозможно наиграться. И не только детям, но и взрослым.Анастасия Сахарова. Семен Карпов."Вести-Владимир"