Медики возьмут их в поле зрения на станции Петушки.

Владимирская область организовала медицинскую помощь из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом рассказала начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения Татьяна Сорокина.С 17 по 23 марта в регион три поезда с вынужденными переселенцами. Сегодня ожидается приезд ещё 490 человек, в том числе 128 детей. Медики возьмут их в поле зрения на станции Петушки.«Специалисты осмотрят их, померяют температуру, артериальное давление. При необходимости врачи передадут информацию службе скорой помощи. Ранее по этой схеме была госпитализирована пожилая женщина с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения и ребёнок с ОРВИ. В течение суток всем эвакуированным проводят ПЦР-диагностику на коронавирус и консультирование с участием узких специалистов», – сообщила Татьяна Викторовна.Сейчас в пунктах временного размещения проживает порядка 1000 человек, 30% из них – дети. На 31 марта госпитализация потребовалась 116 гражданам, в том числе 39 несовершеннолетним и одной беременной женщине. Основная причина – ковид. У детей отмечаются различные виды ОРВИ и острые кишечные инфекции. При этом 28 ребят с COVID-19 лечатся в стационаре.