Специалисты фиксируют продолжающийся подъем заболеваемости COVID-19 в мире. Ощутимый вклад в этот процесс обеспечивают страны, расположенные в западной части Тихого океана и в Европе. Российская статистика на этом фоне выглядит успокаивающе. Однако говорить о том, что опасность миновала преждевременно. Ничто не закончилось, ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя, – заявила Главный санитарный врач РФ и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, которая выступила на XIV Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.
Специалисты фиксируют продолжающийся подъем заболеваемости COVID-19 в мире. Ощутимый вклад в этот процесс обеспечивают страны, расположенные в западной части Тихого океана и в Европе. Российская статистика на этом фоне выглядит успокаивающе. Однако говорить о том, что опасность миновала преждевременно. "Ничто не закончилось, ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя", – заявила Главный санитарный врач РФ и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, которая выступила на XIV Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.
Здоровье под угрозой
«Несмотря на относительно благоприятную эпидобстановку это может быть всего лишь передышка и мы должны быть готовы к подъему заболеваемости», – заявил заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ Владимир Чуланов на симпозиуме "Клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 в сезоне 2021-2022. Прогнозы на будущее», организованного в рамках Всероссийского конгресса.
Одним из положительных итогов первых двух лет, прошедших с момента начала пандемии COVID-19, эксперты отмечают снижение общей тяжести заболевания. И это связано отнюдь не только с поведением самого вируса SARS COV-2, который в процессе эволюции несколько утратил агрессивность. Медицинскому сообществу в достаточно короткие сроки удалось накопить колоссальный эмпирический и научный опыт в сфере профилактики и борьбы с этим опасным вызовом человечеству.
Комплексный ответ на вирусный вопрос
Очевидным достижением врачей и ученых можно назвать открытие эффективных механизмов противовирусной защиты от COVID-19. «Мы уже имеем препараты с благоприятным профилем безопасности, значительным опытом применения и широким спектром противовирусной активности», – пояснила профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», главный специалист по детским инфекциям Минздрава Московской области Елена Мескина. К ним относится умифеноврир, который, по словам Мескиной, на ранней стадии репликации SARS COV-2 блокирует образование комплекса рецепторосвязывающего домена спайкового белка вируса и не дает ему проникать в клетки человека.
По ее мнению, противовирусную терапию нужно назначать как можно раньше, так как «ожидать, что ее эффективность на 5-6 день будет такой же, как в начале заболевания, не приходится». При очень тяжелых формах заболевания арбидол (действующее вещество умифеновир), по словам эксперта, демонстрирует синергизм с рядом других противовирусных средств и усиливает положительный результат.
Сочетание арбидола в комплексе с интерферонами также доказало свою эффективность при легких и среднетяжелых формах протекания инфекции. По словам главного внештатного детского инфекциониста Санкт-Петербурга, научного сотрудника НИИ гриппа, кандидата медицинских наук Елены Дондурей, зафиксировано сокращение продолжительности стационарного лечения при использовании подобной комплексной терапии.
Популярностью у специалистов пользуется линейка препаратов Генферон Лайт, которая за счет добавки в него таурина усиливает противовирусную активность интерферона. Способностью противостоять вирусам, в том числе SARS COV-2, обладают и некоторые лекарства от кашля.
Врачи рекомендуют использовать для этих целей препараты на основе глициризированной кислоты, содержащейся в корне солодки, к примеру, Коделак Бронхо, последние исследования по которым показывают положительный противовирусный эффект при ковиде. На страже гуморального клеточного иммунитета и интерфероновой системы человека стоят и пробиотики, которыми специалисты в области здравоохранения также рекомендуют не пренебрегать.
Весь арсенал средств, полученные знания и клинический опыт позволят специалистам выстраивать эффективную стратегию лечения и профилактики новой короновирусной инфекции.