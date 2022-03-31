Почти вся техника московских дорожных служб произведена в России.

Почти вся техника московских дорожных служб произведена в России.Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил журналисткам, что дорожные службы Москвы не испытывают проблем с запчастями и ремонтом техники, несмотря на санкции. Дело в том, что она почти вся является российской. В стране произведено 95% этой техники, отметил начальник бюджетного учреждения.Напомним, "Автомобильные дороги" являются ведущей организацией по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог в Москве. Учреждение находится под ведомством столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. О результатах своей деятельности организация рассказывает .Например, в пандемийный 2020 год специалисты городского учреждения отремонтировали более 18,8 миллиона квадратных метров дорог в Москве, в том числе участки МКАД, Третьего транспортного кольца, вылетные магистрали и центральные улицы столицы.Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев , что столица сохранит темпы строительства метро и дорог. По его словам, металл, бетон и фанера, используемые на московских стройках, – отечественного производства. Импортируются лишь отдельные образцы оборудования и техники, а также некоторые отделочные материалы.