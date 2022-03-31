По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики оформили в ВТБ около 66 тысяч кредитов на 270 млрд рублей, что на 26% превышает результат за январь-март прошлого года. Доля выдач в рамках ..

По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики оформили в ВТБ около 66 тысяч кредитов на 270 млрд рублей, что на 26% превышает результат за январь-март прошлого года. Доля выдач в рамках госпрограмм превысила 40%, а спрос на рынке вторичного жилья после повышения ставок в начале марта «охладился».Регионами-лидерами по объему выданных кредитов ВТБ в первом квартале стали Москва и Московская область (95 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (25 млрд), Республика Татарстан (11,5 млрд), Новосибирская область (8,7 млрд) и Краснодарский край (8,4 млрд).Доля сделок по ипотеке с господдержкой выросла с 34% в январе до 45% в марте. В результате сегодня на рынке первичного жилья совершается уже каждая вторая ипотечная сделка – за год доля таких кредитов увеличилась на 10 п.п., до 52%.Практически каждый четвертый кредит в первом квартале ВТБ выдал в рамках "семейной ипотеки". Этой программой воспользовались примерно 13 тысяч заемщиков банка, проведя сделки на сумму около 65 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой, действующей с апреля 2020 года, банк выдал свыше 13,5 тысячи кредитов объемом более 33 млрд рублей. В рамках "Дальневосточной ипотеки" клиенты получили около 4,3 млрд рублей.«Ипотечный рынок в первом квартале оказался под сильным давлением в результате роста уровня ключевой ставки и последовавшего за ним увеличения ценовых параметров по стандартным банковским программам. В первую очередь, изменения повлияли на рынок вторичного жилья, где сегодня можно взять кредит под 20 и более процентов. Понимая это, многие заемщики стремились воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно «низкий» сезон января-февраля в этом году показал результаты значительно выше, чем обычно», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.По его словам, в марте фокус внимания клиентов предсказуемо начал смещаться в сторону кредитов с господдержкой. «Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж прошли на льготных условиях, а благодаря модернизации госпрограммы во втором квартале эта доля вырастет вдвое – до 80%. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке», – добавил он.ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Первые сделки пройдут с даты вступления в силу постановления Правительства РФ. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%.