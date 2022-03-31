Гороховецким районным судом вынесен приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в...

Гороховецким районным судом вынесен приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры.13 февраля 2022 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин, сообщил по телефону в отделение МВД России по Гороховецкому району сведения о минировании здания железнодорожного вокзала станции Гороховец. Однако, прибывшей на место следственно-оперативная группой, взрывных устройств не обнаружено.Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/