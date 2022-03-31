Жителя Мурома осудили за угрозу причинения вреда здоровью и применение насилия в отношении судебных приставов. Судом установлено, что 17 июля 2020 года судебные приставы осуществляли

Жителя Мурома осудили за угрозу причинения вреда здоровью и применение насилия в отношении судебных приставов. Судом установлено, что 17 июля 2020 года судебные приставы осуществляли исполнительные действия по решению суда об обращении взыскания на заложенное имущество – принадлежащий Бородачеву А.И. автомобиль марки «KIA RIO». Мужчина был недоволен действиями судебных приставов и умышленно резко начинал движение