Приговором Муромского городского суда Владимирской области Бородачев А.И. признан виновным в угрозе...

Приговором Муромского городского суда Владимирской области Бородачев А.И. признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью в отношении сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, в связи с исполнением решения суда, совершенной с применением насилия, опасного для здоровья. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.17 июля 2020 года судебные приставы осуществляли исполнительные действия по решению суда об обращении взыскания на заложенное имущество - принадлежащий Бородачеву А. автомобиль марки «KIA RIO».Бородачев А., будучи недовольным действиями судебных приставов, находясь за рулем данного транспортного средства, умышленно резко начинал движение на них и совершил наезд на одного из сотрудников передней частью автомобиля, причинив ему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. С места совершения преступления Бородачев скрылся на указанном автомобиле.Суд ему назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.При назначении наказания судом учтено, что Бородачев А.И. совершил умышленное преступление против правосудия, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких. Также судом учтены сведения о личности виновного, наличие у него малолетнего ребенка и престарелых родителей, которым он оказывает помощь, совершение действий, направленных на заглаживание причиненного потерпевшим вреда, частичное признание вины, поскольку в суде подсудимый признал факт наезда управляемым им автомобилем на потерпевшего. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.Осужденный и защитники не согласились с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке.30 марта 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным, оставлен без изменения.Фото: https://stock.adobe.com/ru/