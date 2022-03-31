Жители Владимира ждут благоустройства родника на улице Офицерской. Люди жалуются на опасный подход к ключику. Неудобная лестница, поломанные перила и лавочки. Жители Ленинского района

Жители Владимира ждут благоустройства родника на улице Офицерской. Люди жалуются на опасный подход к ключику. Неудобная лестница, поломанные перила и лавочки. Жители Ленинского района недовольны состоянием родника в районе улиц Офицерская и Лесная. Пожилые люди с опаской поднимаются и спускаются по таким ступенькам за водой. Они говорят, что зимой здесь лед, а в дождь скользкая