В середине февраля пьяный 34-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной на станции бомбе.

Житель Гороховца осужден за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В середине февраля пьяный 34-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной на станции бомбе. На место выехала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила взрывных устройств.Шутника нашли. На него завели уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ.Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За угрозу взрыва вокзала он получил три года условно.Приговор пока не вступил в законную силу.