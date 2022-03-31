Осужденный и адвокаты не согласились с приговором, но попытка обжаловать решение не увенчалась успехом.

Житель Мурома осужден за наезд на судебного пристава. А.И. Бородачев признан виновным в угрозе причинения вреда здоровью представителей власти. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Днём 17 июля 2020 года сотрудники ФССП пытались арестовать его «Kia Rio». Будучи недовольным их действиями, находясь за рулём иномарки, он умышленно дал по газам. В результате злоумышленник сбил одного из представителей ведомства и скрылся с места ДТП. У пристава диагностировали травмы, повлекшие легкий вред здоровью.На должника завели уголовное дело. Следующие 5,5 лет фигурант проведёт в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.Фемида учла наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и престарелых родителей, которым он оказывает помощь, а также признание вины.Осужденный и адвокаты не согласились с приговором, но попытка обжаловать решение не увенчалась успехом.