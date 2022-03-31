В Собинском районе 39-летнего местного жителя будут судить за уклонение от административного надзора. За жителем Собинского района, освободившимся из мест лишения свободы, был установлен

В Собинском районе 39-летнего местного жителя будут судить за уклонение от административного надзора. За жителем Собинского района, освободившимся из мест лишения свободы, был установлен административный надзор, а также ряд ограничений, в том числе, запрет на пребывание вне места жительства в ночное время. Однако мужчина, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за несоблюдение установленных для него ограничений,