Житель Ставрово отправится в тюрьму за убийство знакомого во время пьяной драки. Судом установлено, что в середине ноября 2020 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения

Житель Ставрово отправится в тюрьму за убийство знакомого во время пьяной драки. Судом установлено, что в середине ноября 2020 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения жителями поселка Ставрово П. и К. возник конфликт. Мужчины находились недалеко от реки Колокша. Подсудимый умышленно нанес потерпевшему один удар ножом в спину, затем оттащил потерпевшего к реке, положил его