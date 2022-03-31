В Вязниках 29-летнего местного жителя обвиняют в краже денег с банковской карты. Следствием установлено, что в начале марта 2021 года обвиняемый использовал чужую похищенную сим-карту, к

В Вязниках 29-летнего местного жителя обвиняют в краже денег с банковской карты. Следствием установлено, что в начале марта 2021 года обвиняемый использовал чужую похищенную сим-карту, к которой была подключена услуга мобильного банка и «привязана» банковская карта. Он оплатил покупку товара в интернет-магазине. Своими действиями причинил 39-летнему местному жителю ущерб в сумме 2 900 рублей. «Сотрудники