Минкультуры России выделило средства на восстановление участка стены Троицкого монастыря в Муроме -...

Минкультуры России выделило средства на восстановление участка стены Троицкого монастыря в Муроме - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.На сайте госзакупок опубликована документация открытого конкурса «Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Стены и башни», XVII в.,входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого монастыря», XVII в., XIX в.». Начальная максимальная цена контракта − 10,7 млн рублей.В 2021 году за счёт средств областного бюджета была разработана научно-проектная документация по сохранению восточного участка ограды этого объекта. Глава региона Александр Авдеев обратился в Министерство культуры РФ с просьбой выделить в 2022 году средства федерального бюджета на необходимые ремонтно-реставрационные работы. Минкультуры России поддержало это обращение.Ансамбль Троицкого монастыря расположен в центре Мурома, на его территории хранятся мощи благоверных святых Петра и Февронии, чья история положила начало всероссийскому Дню семьи, любви и верности.Фото: администрация Владимирской области