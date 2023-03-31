31 марта 2023 года проходит народный праздник Кириллов день. Также народный праздник называли...

31 марта 2023 года проходит народный праздник Кириллов день. Также народный праздник называли «Кирилл — дери полоз» по той причине, что к этому времени уже сходит снег, потому ездить и кататься на санях не получится, можно подрать полозья. Однако и на телеги ещё не пересаживались, так как от таяния снега дороги покрыты грязью, лужами — можно застрять, увязнуть, сломать колёса.Что можно делать в Кириллов день?Вовсю шла подготовка к посевным, полевым, садовым и огородным работам. Готовился инструмент, посевной материал, удобрения.Хороший день для красоты и здоровья. Можно проводить какие-либо процедуры по приданию красоты и омоложения, посещать врачей, благоприятно проведение тех или иных лечебных процедур.По народным поверьям, в этот день начинает шалить Домовой — странные звуки, еда пригорает или выкипает, вещи валятся из рук или неожиданно пропадают. Чтобы задобрить или утихомирить домового духа, за печку или в укромный гол на кухне ему ставили миску с молоком, кусок хлеба или пирога, тарелку каши, конфеты или другое угощение.Что нельзя делать в Кириллов день?Нельзя делать необдуманные, незапланированные и спонтанные покупки — в скором времени чёрная полоса в деньгах наступит.За столом нельзя обсуждать чужие ошибки, недочёты, недостатки, а также разводить сплетни и слухи — можно подавиться, поперхнуться или получить проблемы с желудком.Сегодня запрещается ходить в гости, – согласно поверью, можно потерять удачу в любви и деньгах.Нельзя подстригать волосы и ногти – настигнут мелкие неурядицы. По этой причине визит в салон красоты лучше отложить на другой день.Народные приметы на 31 мартаПоявились первые цветы мать-и-мачехи — в начале апреля будет тепло.Снег гладкий — неурожайный год.Снег шершавый — к урожаю.Появились первые комары — к ясной погоде.В лесу много комаров — будет урожай на овёс и ягоды.Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.Фото pxfuel.com