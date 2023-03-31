31 марта 2023 года проходит народный праздник Кириллов день. Также народный праздник называли...
31 марта 2023 года проходит народный праздник Кириллов день. Также народный праздник называли «Кирилл — дери полоз» по той причине, что к этому времени уже сходит снег, потому ездить и кататься на санях не получится, можно подрать полозья. Однако и на телеги ещё не пересаживались, так как от таяния снега дороги покрыты грязью, лужами — можно застрять, увязнуть, сломать колёса.
Что можно делать в Кириллов день?
Вовсю шла подготовка к посевным, полевым, садовым и огородным работам. Готовился инструмент, посевной материал, удобрения.
Хороший день для красоты и здоровья. Можно проводить какие-либо процедуры по приданию красоты и омоложения, посещать врачей, благоприятно проведение тех или иных лечебных процедур.
По народным поверьям, в этот день начинает шалить Домовой — странные звуки, еда пригорает или выкипает, вещи валятся из рук или неожиданно пропадают. Чтобы задобрить или утихомирить домового духа, за печку или в укромный гол на кухне ему ставили миску с молоком, кусок хлеба или пирога, тарелку каши, конфеты или другое угощение.
Что нельзя делать в Кириллов день?
Нельзя делать необдуманные, незапланированные и спонтанные покупки — в скором времени чёрная полоса в деньгах наступит.
За столом нельзя обсуждать чужие ошибки, недочёты, недостатки, а также разводить сплетни и слухи — можно подавиться, поперхнуться или получить проблемы с желудком.
Сегодня запрещается ходить в гости, – согласно поверью, можно потерять удачу в любви и деньгах.
Нельзя подстригать волосы и ногти – настигнут мелкие неурядицы. По этой причине визит в салон красоты лучше отложить на другой день.
Народные приметы на 31 марта
Появились первые цветы мать-и-мачехи — в начале апреля будет тепло.
Снег гладкий — неурожайный год.
Снег шершавый — к урожаю.
Появились первые комары — к ясной погоде.
В лесу много комаров — будет урожай на овёс и ягоды.
Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.
Фото pxfuel.com