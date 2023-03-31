Спрос на аренду в марте вырос на 10%.

Спрос на аренду в марте вырос на 10%.Большинство столичных квартир в массовом сегменте – 85% – арендуют жители различных регионов России, а также граждане бывших советских стран. В Москву они приезжают в основном с целью учебы или работы, в том числе сезонной.Наибольшей популярностью у арендаторов пользуются лоты с одной и двумя комнатами, а определяющим фактором при выборе жилья остается цена.Квартиры в хорошей локации с низкой ставкой или существенным дисконтом задерживаются в экспозиции всего несколько дней. А наиболее дешевые варианты рядом с метро вообще разбираются в считанные часы после публикации объявления.В марте спрос на аренду в столице увеличился на 10%. Средний размер дисконта составил 5-10%. Рынок все еще перенасыщен предложением, поэтому собственникам квартир приходится быть лояльнее к потенциальным арендаторам.Каждый второй арендодатель готов сдать квартиру жильцам с детьми или питомцами. Порядка 40% собственников разрешают вносить страховой депозит по частям. Каждый четвертый арендодатель что-то ремонтирует или обновляет в сдаваемом жилье для улучшения его ликвидности.