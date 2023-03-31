Депутат Госдумы от Владимирской области проинспектировал строительство больницы.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин проинспектировал строительство акушерского корпуса в Коврове. Сроки сдачи объекта несколько раз срывались. Следующий дедлайн - также под вопросом.«Обсудили с подрядчиком текущие проблемы. Осмотрел помещения. Имеющиеся небольшие замечания компания обещает устранить к середине апреля. Главная проблема - подключение к газу, воде и электричеству. Для этого нужны разрешения от Ростехнадзора. Подключился к решению этого вопроса. Сейчас нужно определить точные сроки оформления разрешительной документации с каждым из участников процесса. Проконсультируемся со специалистами ресурсоснабжающих организаций и правительства области. Буду держать ситуацию на контроле», - подчеркнул парламентарий.Напомним, что первоначально больницу должны были сдать до конца 2021 года. Позднее дату сдвинули на март 2022 года, а затем на конец сентября 2022-го года. Теперь - апрель 2023. В результате стройфирма получила представление прокуратуры и административное дело, которое грозит штрафом.Добавим, что медучреждение почти укомплектовали оборудованием, ведётся подбор кадров.