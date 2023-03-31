Оба виновны. Октябрьский районный суд вынес приговор экс-директору ДИЗО Павлу Панфилову и Елене Чумаковой. Как установили следствие и суд, бывший чиновник виновен в коррупционных

Оба виновны. Октябрьский районный суд вынес приговор экс-директору ДИЗО Павлу Панфилову и Елене Чумаковой. Как установили следствие и суд, бывший чиновник виновен в коррупционных преступлениях и мошенничестве: Панфилов брал взятки у строительных организаций для победы в тендере. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 13 миллионов рублей. Кроме того, подсудимому удалось похитить у своего заместителя 1 миллион