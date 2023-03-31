Об этом сообщили в одной из ресурсоснабжающих компаний.

Во Владимирской области мошенники навязывают жителям платную замену электросчётчиков. Об этом сообщили в одной из ресурсоснабжающих компаний.Так, представители некой организации «Энергосбытконтроль» убедили жительницу Киржачского района воспользоваться их услугами. Женщине выдали предписание на замену прибора учёта. Документ был оформлен по примеру официальной бумаги с печатью ИП. Жертве даже выдали квитанцию об оплате.Напоминаем, что замена и установка счётчиков производится бесплатно. В многоквартирных домах её проводит поставщик электроэнергии, в частных – сетевая организация.О подозрительных случаях владимирцев призывают сообщать по номеру: 8 (4922) 77-30-00.