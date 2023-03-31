1 апреля 2023 года проходит народный праздник Дарья Грязная и церковное празднование иконы Божией...

1 апреля 2023 года проходит народный праздник Дарья Грязная и церковное празднование иконы Божией Матери Умиление Смоленская. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии.С днем Дарии были связаны такие хозяйственные заботы, как беление холстов. Вытканное полотно женщины стелили на снег, от снеговой влаги и промораживания оно становилось мягче, белее и прочнее.На Руси этот праздник связан с таянием снега и весенними водами. К этому времени холода начинают проходить, и снег тает, заливая поля, дворы и дороги водой и грязью. Грязную Дарью на Руси называли за это, но на самом деле она не была виновата в том, что грязь попадала на людей.Что можно делать 1 апреля?1 апреля пробуждался Домовой. Ему оставляли традиционное угощение – молоко, кашу и свежеиспеченный хлеб. Домового также старались порадовать чем-нибудь смешным, чтобы он не начал проказничать – носить одежду наизнанку, обувать разную обувь или что-то подобное.Сегодня лучше всего активно заняться своими делами, учиться или работать.Святой Дарье молятся, просят любви, а также удачи для членов семьи, дорогих вам людей.Принято разыгрывать, шутить, веселиться. Чем больше людей обманешь в этот день, тем меньше обманывать будут вас самих.Что нельзя делать 1 апреля?Нельзя думать о плохом и плакать — весь год в таком настроении пройдёт.Не рекомендуется предаваться безделью, лениться, ничего не делать. Можно готовить, заниматься домашними делами, работать, учиться, развлекаться, танцевать, шутить, придумывать различные розыгрыши, которые, конечно же, должны быть добрыми и не обидят человека.Нужно постараться не пачкаться, быть аккуратными. По народному поверью, грязь в этот день, прилипшая к одежде или вещам, будет сложно смыть или же вовсе невозможно.Народные приметы на 1 апреля 2023 годаВешняя вода идёт с шумом — будет много травы, к хорошему сенокосу.Какая погода сегодня, такая будет и 1 октября.Звёзд не видно — к потеплению.Солнечный и тёплый день — лето будет засушливым, с частыми ветрами.Раскаты грома — погода улучшится в скором времени.Трясогузки прилетели — весна окажется тёплой.Фото pxfuel.com