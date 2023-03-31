Смотрите Вести в 21.05: Как в областном центре будут бороться с брошенными машинами Под...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как в областном центре будут бороться с брошенными машинамиПод водой.Петушинский район поплыл - половодье пришло в несколько деревень. И "островная" жизнь в Судогде: почему здесь под воду ушёл сквер?Автоподснежники.Занимают парковочные места и портят вид города. Как в областном центре будут бороться с брошенными машинами?Зажги синим.Подарить полноценную жизнь. В президентской академии прошла акция в поддержку людей с аутизмом.