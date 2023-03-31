Образовательное учреждение на улице Вертолетчиков рассчитано на 550 учеников.

Образовательное учреждение на улице Вертолетчиков рассчитано на 550 учеников.В столичном районе Некрасовка открылась школа для старшеклассников. Она оборудована IT-полигоном, кабинетами робототехники и 3D-моделирования, многофункциональным библиотечным центром, спортивным и актовым залами."Решили не ждать 1 сентября — уже сегодня в неё перешли ребята из соседнего школьного корпуса", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .По словам градоначальника, для углубленного изучения предметов предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы. В школе созданы комфортные условия, в том числе для учеников медицинских и инженерных классов, подчеркнул мэр.Собянин отметил, что за последние 10 лет население Некрасовки выросло в пять раз. Сегодня в районе проживают 100 тысяч человек."В новых районах важно быстро развивать транспортную, образовательную, медицинскую и всю остальную необходимую инфраструктуру", – написал мэр.В 2022 году в столице 102 объекта социальной инфраструктуры. Построено 36 детских садов, 20 школ, 19 больниц и поликлиник, 21 спортивно-рекреационное сооружение и два учреждения дополнительного образования.С 2011 года в Москве построили 520 школ и детских садов. С января по сентябрь 2022 года столица с инвесторами соглашения о строительстве еще 73 школ на 31 тысячу мест.