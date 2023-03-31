В коллекции музея Александровская слобода можно увидеть драгоценные изразцы из дворца Ивана...

В коллекции музея "Александровская слобода" можно увидеть драгоценные изразцы из дворца Ивана Грозного.Грифы в бусах и львы в шелках. Сотрудники "Александровской слободы" изучают печные изразцы, найденные во время раскопок в царской резиденции. В основном в коллекции музея-заповедника - артефакты 16-18-ого веков, и она постоянно пополняется.Предмет роскоши, в слободе первые изразцовые печи появились именно в государевой резиденции. Украшать дома облицовочной керамикой могли только члены царской семьи, бояре и настоятели крупных монастырей. А ведь некоторые изразцы еще нужно было правильно уложить, чтобы получился орнамент. В коллекции даже есть "грозненский" изразец, аналогов которого пока не найдено.