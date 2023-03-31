Поймали по горячим следам. В Муромском районе полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста. 30 марта правоохранителям сообщили об обнаруженном теле мужчины с ножевым ранением в

Поймали по горячим следам. В Муромском районе полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста. 30 марта правоохранителям сообщили об обнаруженном теле мужчины с ножевым ранением в районе деревни Макаровка. Через несколько часов на одной из районных дорог патрульные заметили подозрительный автомобиль. Требования госавтоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Но в скором времени заехал в