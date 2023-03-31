Прокуратура Петушинского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН России

Прокуратура Петушинского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН России, - сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в получении взяток и служебном подлоге.В должности заместителя начальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области обвиняемый вымогал денежные средства у подчиненных в обмен на возможность отсутствовать на службе. При этом в табелях учета использования рабочего времени ставились отметки о присутствии сотрудников. Таким образом злоумышленник получил от подчиненных взятки на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.Обвиняемый частично признал вину. Дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.