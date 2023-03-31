В Судогде на месте будущего сквера появилось опасное болото. Половодье в этом году коснулось не...

В Судогде на месте будущего сквера появилось опасное болото.Половодье в этом году коснулось не только жителей сёл и деревень. В Судогде на улице Химиков, возле жилого дома образовалось озеро на месте строящегося сквера "Островок", который полностью оправдывает свое название. Что и кто омрачает "островную" жизнь и какие происшествия там случаются - расскажет Анастасия Сахарова.Больше всего жители "Островка" мечтают увидеть сушу.- Чего я, ручейки пойду пускать?-Кораблики!-Ну вот если только кораблики.Даже из дома лишний раз не выйдешь. Такой "островной" жизни радуются только дети. Но одна детская забава уже почти обернулась трагедией. Второклассник, по словам соседей, чуть не утонул.Ирина, жительница Судогды:- Залез и его засосало. Он стал кричать "помогите". А мы ничего не можем сделать, воды было очень много. Сбегал мальчик, тоже по колено парень, в 10 классе. Он его вытащил без обуви, положил на лавочку. А потом стал лопатой откапывать ему сапоги.Одно неловкое движение - и кому-то точно придется вас откапывать. Сапоги и сейчас вязнут в глине и песке. А тротуарная плитка разъезжается под ногами. Всё напоминает о "темном прошлом" "Островка".Анастасия сахарова, корреспондент:- Сквер "Островок" был болотом. И несмотря на то, что его засыпали, каждую весну он показывает свое истинное "я" и разливается во всей красе. А местные жители шутят, что цены на квартиры в это время года здесь взлетают. Потому что дома-то с видом на озеро!Своей придомовой территории жители и правда гордятся. Здесь и каменные инсталляции, и беседка с живой оградой.. За преображение этой водной территории по проекту "Комфортная городская среда" "островитяне" голосовали еще в 2019 году. В 2020 сделали дренажную систему, начали прокладывать дорожки. Но когда завершили один из этапов стройки, то просто "по-пиратски" бросили строительный мусор, который отмокал здесь несколько месяцев.- Здесь и утки плавали, и чайки летали. И змеи ползали. Все тут было.-Ну, выползали, да, ужи.Видели всех, кроме ответственных за стройку. Новость о высадке на "Островок" "Вестей" распространилась в социальных сетях. И, как по волшебству, за день до съемок коммунальщики начали откачивать воду , а груды "сокровищ" уменьшились.- Убирали в стопочки складывали поддоны, мусор собирали и туда уносили.В местной администрации нас заверили: уборка территории была запланирована. А вот точного срока окончания работ так и нет. Контракты с подрядчиками заключаются поэтапно, по мере появления денег в бюджете. Но жизнь на "Островке" обещают безоблачную.Валерий Курышев ,начальник отдела дорожной деятельности администрации МО Судогодского района:- Будет тротуарная часть, газонная часть с насаждениями. Фонтан. Место для прогулок, как говорится, семейных пар. Полностью, как говорится, озелененный сквер.Но лучше бы сделали лодочную станцию! - вздыхают жители, чьи окна выходят на "Островок". Пока что его никак не назвать райским.Анастасия Сахарова, Илья Хлудов, Вести-Владимир.