На расширенном заседании региональной призывной комиссии поставлены задачи на весенний призыв

На расширенном заседании региональной призывной комиссии поставлены задачи на весенний призыв, - сообщает пресс-служба областного правительства. Весной текущего года в Вооружённые Силы направят более полутора тысяч новобранцев.Призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые призывники отправятся к месту службы 20 апреля.Военком Юрий Гусаров подчеркнул, что под призыв, как и раньше, попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Они будут служить один год. Оповещать призывников будут через портал Госуслуг, через образовательную организацию или работодателя. В зону СВО срочников направлять не будут.В ходе осеннего призыва в 2022 году военную службу отправились более 1000 жителей Владимирской области. Регион полностью выполнил задачу по призыву.